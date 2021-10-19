В Кирове продолжаются проверки торговых точек на соблюдение масочного режима

19 октября заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Лариса Агалакова приняла участие в очередном рейде по соблюдению кировчанами требований Роспотребнадзора в период распространения коронавируса.

Рейд прошел на Центральном рынке областной столицы, в нем также участвовали старший инспектор отдела исполнения административного законодательства УМВД по городу Кирову Василий Беспятых и начальник отдела Управления Роспотребнадзора Кировской области Виктория Маркевич.

По словам Ларисы Агалаковой, подобные мероприятия станут регулярными. Напомним, по требованиям Минпромторга России, при входе на территорию торгового объекта его сотрудники должны напоминать покупателям о необходимости надеть маску. Для тех, у кого с собой нет маски, в магазине должны быть одноразовые бесплатные маски, а также антисептики.

Продавец вправе отказать в обслуживании покупателей без масок. А также в случае необходимости вызвать сотрудника полиции.

— Маски и перчатки обязаны носить и сами сотрудники торговых сетей, а кроме того, ежедневно проходить термометрию и при плохом самочувствии не выходить на работу, — добавила Лариса Агалакова.

В отношении покупателей – нарушителей требований санитарной безопасности – в период пандемии может быть составлен протокол об административном правонарушении, за повторное нарушение предусмотрен штраф. Размер штрафа за отсутствие маски по статье 20.6.1 КоАП РФ — от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Штрафные санкции накладываются и на юридическое лицо.

Кроме того, всем сотрудникам Центрального рынка напомнили, что согласно постановлению Роспотребнадзора определена категория граждан, подлежащая обязательной вакцинации против COVID-19.

— Это работники сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг и общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие. Постановление распространяется на организации всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, — звучит в постановлении.

Организовать вакцинацию работников и сотрудников против коронавирусной инфекции, в том числе повторную, а также переболевших COVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания, предписано в срок до 10.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 10.12.2021 — вторым компонентом. В эти сроки должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников.

Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

Добавим, что на территории областного центра с начала пандемии сотрудники полиции составили более 3,5 тысяч протоколов об административном правонарушении.