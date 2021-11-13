В Кирове пропал 19-летний молодой человек

В Кирове разыскивают 19-летнего Евгений Возженникова, пропавшего 2 дня назад. Ориентировка появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и других местных пабликах.

Как сообщается в соцсетях, Евгений вышел из общежития на улице Горького, 18 вечером 11 ноября. После этого парня никто не видел.

Телефон молодого человека отключен. Друзья и знакомые не знают, где может находиться Евгений.

Пропавший молодой человек высокого роста, худощавый, с темными кудрявыми волосами. Кировчан просят распространить ориентировку по соцсетям.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться к инфоргам «Лизы Алерт» или звонить по телефону 89127109341 (родные пропавшего).

Ранее мы писали, что в Зуевском районе нашли в лесу тело 19-летнего молодого человека, пропавшего 2 недели назад.