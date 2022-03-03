В Кирове пропала 14-летняя девочка из Радужного

В Кирове пропала девочка-подросток. Об этом сообщается в группе отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

2 марта 14-летняя Яна Хомячкова ушла из дома в микрорайоне Радужный. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

У пропавшей длинные русые волосы и зеленые глава. Яна была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и серую кофту.

Жителей Кирова просят помочь в поисках. Все, кому известно, где может находиться девочка, могут сообщить об этом инфоргам поиска Галине (8-922-956-65-15) или Елене (8-982-389-03-53).