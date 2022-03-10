В Кирове работала группа курьеров дистанционного мошенника

Полиция установила, что дистанционный мошенник организовал в Кирове группу сообщников.

Ранее УМВД по Кировской области рассказало о задержании в Казани 18-летнего местного жителя, работавшего курьером у мошенника. Последний обманывал кировчан на большие деньги по схеме «мама, я в беде»: звонил им и требовал деньги якобы на взятку, чтобы решить проблему с близким родственником, ставшим виновником ДТП. За деньгами приезжал молодой человек, даже не знавший о преступлении, а решивший подзаработать по объявлению из интернета.

И вот в полицию обратились еще несколько пенсионеров с заявлениями о похожих случаях выманивания у них денег. К ним также приезжал курьер за деньгами по инструкции звонивших им. Одна кировчанка отдала 180 тысяч рублей, другая 100000…

Полицейские возбудили уголовное дело и выяснили, кто приезжал к потерпевшим и откуда. Снова пришлось ехать в Казань, и тоже к 18-летнему местному жителю. И он также признался, что ездил по адресам в Кирове, переданным ему куратором.

Парень арестован, а местонахождение и личность куратора обоих курьеров выясняют. Также устанавливается причастность к подобным хищениям денег других людей.