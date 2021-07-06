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В Кирове раскрыто разбойное нападение на офис микрозаймов

Вадим Шабалин Новости, Происшествия

Полицейские раскрыли разбойное нападение на офис микрозаймов. Оно произошло на Привокзальной площади Кирова.

Мужчина, угрожая ножом, потребовал от сотрудницы деньги. Получив 73 тыс. рублей, он скрылся, после чего вызывал такси и уехал из города.

Приметы автомобиля передали в подразделения УМВД в районах области. Вскоре машина была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции на трассе в Кумёнском районе.

Пассажир, ранее судимый 29-летний житель Малмыжского района, сознался в совершении преступления. У него изъяли нож и часть похищенных денег.

Мужчина доставлен в УМВД РФ по Кирову и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по  статье «Разбой».

Фото 43.мвд.рф

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Вадим Шабалин