В Кирове самому удачливому посетителю ярмарки подарят бочонок мёда

Уже завтра на Театральной площади откроется большая торговля.

24 и 25 сентября состоится Семёновская ярмарка. На главной площади города развернутся продуктовые ряды с фермерскими товарами. Можно будет приобрести мясо, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, сладости, выпечку.

Как сообщили в городской администрации, по привлекательным ценам посетителям предложат одежду, товары для дома, изделия народных промыслов и пр. Время работы ярмарки с 9 до 15 часов.

Кроме того, самому удачливому гостю вручат щедрый презент — бочонок натурального мёда. Принять участие в розыгрыше просто. Каждый покупатель получит купон. Среди этих купонов выберут один, который и принадлежит победителю. Также посетителей ждут и другие подарки.

Примечательно, что Семёновская ярмарка в Вятке известна с XV века. Она считалась одной из самых масштабных. На мероприятия съезжались купцы не только из разных городов, но и из разных стран.

Фото из открытых источников