В Кирове скончался старейший артист Вятской филармонии Юрий Квятковский

12 января ушел из жизни старейший артист Вятской филармонии и ветеран Великой Отечественной войны Юрий Квятковский. До своего 98-го дня рождения он не дожил 1 день.

Юрий Квятковский родился в Днепропетровске. Его родители были цирковыми артистами: мама – акробатка, отец – воздушный гимнаст. В 7 лет Юра потерял отца — он разбился во время представления. А в 14 сам вышел на арену в качестве жонглера.

Великая Отечественная война застала Юрия на гастролях в Мурманске. Дневное представление прервал самолет со свастикой, сделавший несколько кругов над городом.

В скором времени Юрия эвакуировали на восток вместе с другими артистами. А в 42-м он получил повестку и отправился на фронт. Боевым крещением для автоматчика Квятковского стала Сталинградская битва. А медаль «За оборону Сталинграда» Юрий Петрович называл своей самой высокой наградой…

В армии Юру включили в музвзвод. Вместе с другими участниками ансамбля Квятковский смешил и радовал солдат, поддерживая их боевой дух.

Потом были ожесточенные бои, холодные зимы, несколько ранений… Победу Юрий Степанович встретил в Вене. После войны вернулся на родину, а в 1954-м приехал в Киров. Собирался на 2 месяца, а остался на всю жизнь.

В Кирове Юрий Степанович встретил свою будущую жену Аэлиту Ткачук, «маму вятской эстрады». И нашел дело своей жизни – стал артистом оригинального жанра в Вятской филармонии. Здесь Юрий Квятковский проработал 53 года. Его знали и любили зрители и уважали коллеги.

В филармонии Юрий Степанович выступал до 83 лет. Он объездил с гастролями всю Россию от Калининграда до Владивостока. Много лет вёл кружок циркового искусства при дворце культуры имени Циолковского. Юрия Степановича часто приглашали в школы, и он всегда охотно выступал перед детьми.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родственникам Юрия Степановича.

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