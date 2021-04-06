В Кирове снесли жилой дом на ул. Маклина

Сегодня в Кирове завершились работы по сносу жилого дома.

Он располагался по адресу ул.Маклина, 13а. Общая площадь жилого фонда составляла 609,2 кв.м.

Как сообщает паблик «Строим Киров», аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории состоялся ещё в 2015 году. Его выиграло ООО «СМУ-5». Договор был заключён на пять лет. По его условиям компания начала расселение домов по Маклина, 13а и Дерендяева, 70.

Публичные слушания по проектам межевания и планировки прошли в 2017 году. Что именно появится на этом участке неизвестно.

Фото vk.com/stroim_kirov