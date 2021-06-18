В Кирове создадут школу молодых гидов-экскурсоводов и гидов-аниматоров

Участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом рассказали в Центре развития туризма Кировской области.

Проект создания школы разработал кировский культурно-развлекательный туристический центр «Заповедник сказок». Цель благая — популяризировать и повысить качество работы экскурсоводов, стимулировать интерес жителей к внутреннему туризму, заодно предоставить молодым людям новые возможности трудоустройства и самозанятости.

Как стал известно, этот проект под названием «ГиД: гостеприимство и досуг» выиграл грант Фонда президентских грантов в размере 793 тысячи рублей. Софинансирование составит 395,5 тысячи рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта — 1,2 млн рублей.

На эти деньги планируется подготовить материально-техническую базу и организовать прием не менее 50 желающих в возрасте от 18 до 35 лет, провести их обучение, а после аттестовать студентов. В рамках обучения будут проведены бесплатные экскурсии и анимационные интерактивные программы для детей из малоимущих семей, взрослых и детей с инвалидностью.

— Специалисты «Заповедника сказок» имеют богатый опыт проведения туристических, экскурсионных, праздничных мероприятий. Появление новых профессионалов в этой сфере повысит имидж и привлекательность Кирова и области для туристов, способно увеличить оборотность внутреннего туризма, положительно повлиять на его имидж и увеличить отчисления в региональные бюджеты, — рассказали организаторы.

Проект будет реализован до 30 января 2022 года командой «Заповедника сказок» в партнёрстве со специалистами центра активного отдыха «Летучий корабль», ведущими специалистами Кирова, Перми в туристической сфере.

Фото: из открытых источников