В Кирове спасли снегиря, пострадавшего от фейерверков

В новогоднюю ночь в Кирове спасли снегиря, испугавшегося праздничных салютов. О необычном пострадавшем рассказала в своем «Инстаграме» ветеринар Екатерина Редкина.

По словам Екатерины, снегиря нашли и принесли неравнодушные кировчане. Птица испугалась взрывов, начала метаться и врезалась в стекло.

Обследование показало, что у снегиря травма шейных позвонков и политравма внутренних органов. Несмотря на серьезные повреждения, птица жива.

— На момент написания поста был жив, надеюсь, так и дальше будет, — написала врач.

Фото: www.instagram.com/redkina.vet