В Кирове студентам из Африки и Азии подарили теплые носки и сушеные ягоды

В ВятГУ прошел День русских традиций. В мероприятии приняли участие иностранные студенты из стран Европы, Азии и Африки.

В рамках мероприятия гостей вятской земли познакомили с традиционными русскими десертами и напитками. Студентам рассказали об особенностях русских сладостей, а чтобы не быть голословными, накормили их калачами и сушками с вареньем и напоили травяными сборами.

Больше всего иностранцам понравилась яблочная пастила из печи – такую они еще не пробовали. Крис Стоун, студент из Конго, говорит, что она была самой вкусной.

В качестве мастер-класса студентов научили готовить вкусный травяной чай из растений и ягод, которые помогают сохранять здоровье и долголетие в суровом вятском климате.

Также гостям рассказали про героев русского фольклора, К удивлению организаторов, такие персонажи, как леший, домовой и баба-яга, оказались знакомы гостям из-за рубежа. Знают иностранные студенты и сказочных персонажей – Колобка и почтальона Печкина.

Поделились гости и своими национальными блюдами. Так, студенты из Узбекистана рассказали, что гостей потчуют пловом. А в Анголе визитеров встречают фуншем – блюдом из кукурузной муки. В противном случае гости уходят обиженными.

В конце мероприятия гостям вручили подарки – наборы для холодной зимы. В них вошли шерстяные носки, чайный сбор из трав, сушеные ягоды и варенье с пастилой, а также сувениры – свечи и магниты с героями русских сказок.