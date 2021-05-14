В Кирове сутки ищут пятиклассника

Пропавший ребенок может быть на синем велосипеде «Форвард».

Встревоженные родители обратились за помощью к кировским полицейским. Выяснилось, что Максим Артемьев покинул квартиру родителей накануне в полдень и до сих пор не вернулся.



На вид мальчику 10-11 лет. Он плотный, ростом 150 см. Волосы темные. Был одет в серые футболку, шорты и кроссовки. У него был синий велик «Форвард», возможно ребенок катается на нем по городу.

Если вам что-то известно о том, где может быть Максим, или вы его видели, сообщите об этом по телефонам 56-60-20, 51-94-47 или 102.

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