В Кирове у автобуса во время движения отказали тормоза

Водитель среагировал оперативно и не дал машине врезаться в толпу.

Сегодня днём в областном центре случилось дорожно-транспортное происшествие. У автобуса, в котором ехали пассажиры, на ходу отказали тормоза.

Общественный транспорт двигался по улице Производственной. Проехав перекрёсток с улицей Щорса, водитель начал тормозить у остановки. Но понял, что тормоза не работают.

Чтобы не въехать в толпу на остановке и не задеть машины на дороге, водитель принял решение заехать на бортик остановочной площадки. После этого машина остановилась. Пост о случившемся появился в паблике «Злой кировчанин». Автор поговорил с водителем и даже лично убедился в том, что у автобуса отказали тормоза.

— Когда открывал крышку двигателя, было видно, что слетели ремни, — отметил автор.

В комментариях пользователи хвалят водителя, который не допустил серьёзной аварии.

Фото: vk.com/zlo43