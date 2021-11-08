В Кирове угонщик на «Мицубиси» сбил полицейского

В Кирове задержали угонщика, который сбил сотрудника полиции. О происшествии рассказали в УМВД.

Инцидент произошел утром 6 ноября. Во дворе дома на ОЦМ незнакомец ударил хозяина автомобиля «Мицубиси Лансер», отобрал у него ключи от авто и уехал на его машине. Автомобилист сразу же обратился в полицию.

Для задержания угонщика был введен план «Перехват». Вскоре угнанное авто заметили в слободе Луговые. Сотрудники патрульно-постовой службы попытались преградить путь угонщику своей «Газелью». Один из полицейских успел подбежать к машине и открыть дверь. Однако водитель «Мицубиси» дал газу и скрылся, сбив полицейского.

Лихача задержали через несколько минут. Несколько экипажей ДПС загнали его в тупик в слободе Лосевы. Угонщик оказался 20-летним жителем Кирова. Медосвидетельствование показало, что молодой человек был пьян.

По факту угона в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Также составлен административный протокол за нетрезвую езду. На время следствия угонщик взят под стражу. «Мицубиси» вернули законному владельцу.

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