В Кирове устанавливают современные пожарные гидранты

В этом году МУП «Водоканал» планирует установить в районах повышенной опасности и деревянной застройки 16 современных пожарных гидрантов.

Они гарантируют больший объём и бесперебойную подачу воды во время работы машин МЧС. Гидранты оснащены двойным запиранием — кроме обычного клапана, у них имеется шар, покрытый эластомером. В результате возможно обслуживание гидрантов без их отключения от системы холодного водоснабжения.

Срок службы нового оборудования превышает 50 лет с 10-летней гарантией поставщика.

В прошлом году пробная партия из 7 новых гидрантов была установлена около пожарных частей. Они успешно прошли тестовый период эксплуатации, подтвердив заявленные производителем качество и надёжность.

Гидранты появятся на ул.Гастелло, Деповской, Морозова, Тюленина и Украинской. Постепенно в городе обновят всё противопожарное оборудование.

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