После грозы в Кирове устранили 45 дефектов на электросетях

После грозы со шквальным ветром, накрывшей Киров 22 августа, работники «Кировсвета» устранили 45 дефектов на сетях.

Как рассказал директор «Кировсвета» Виктор Ишутинов, основной причиной отключения электричества были ветки, упавшие на провода. Срок реагирования на такие ЧП – максимально короткий.

— Даже при массовом отключении отключение электричества не должен превышать суток, — сказал Виктор Ишутинов.

Также в «Кировсвете» рассказали о замене светильников. Год назад в Кирове завершилась реализация технической части энергосервисного контракта. В ее рамках 27 тысяч устаревших натриевых светильников были заменены на современные светодиодные лампы. Гарантия на них действует 7 лет.

Нормативы освещенности в Кирове соблюдаются. По контракту мощные лампы были установлены на пешеходных переходах, а также на подходах к школам.

— Перед началом осени совместно с сотрудниками ГИБДД проведем замеры освещенности на таких участках, — отметил руководитель «Кировсвета».

Однако в исторической части города есть участки, где фонари установлены только с одной стороны улицы. Эта проблема решается в рамках нацпроекта БКД.

Если фонари перестали работать, кировчанам советуют обращаться в «Кировсвет». Телефон единой диспетчерской службы компании 32-44-00.