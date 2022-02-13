В Кирове устраняют последствия обрушения печи в жилом доме

Жителям дома №10 в переулке Среднем, где обрушилась печь, предложили квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщили в горадминистрации.

Инцидент произошел утром 12 февраля. В аварийном доме в Вересниках обрушилась кладка печи. Во время ЧП никто не пострадал.

Сообщение о случившемся поступило в ЕДДС. Дом обследовала группа экстренного реагирования, а также представители департамента городского хозяйства и административно-технической инспекции.

Как отметили участники группы, теплоснабжение нарушено не было. Печь не использовалась для отопления здания. Однако в одной из квартир пропало водоснабжение.

— Остальные сети – в рабочем состоянии. Обрушение не нарушило тепловой контур здания. Поставка ресурса осуществляется в полном объеме, — рассказал замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов.

Угроза нового обрушения отсутствует. Развалившиеся стройматериалы уберут сотрудники УК.

Жителям дома №10 предложили варианты временного размещения в квартирах маневренного фонда. Однако пока что они не выразили желания переехать.