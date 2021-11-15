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В Кирове в ТЦ проверили соблюдение масочного режима

Вадим Шабалин COVID-19, Новости, Общество

В Нововятском районе в торговом центре на ул.Советской проверили соблюдение масочного режима.

С конца октября это уже 13-й по счёту рейд, который состоялся в районе.

В основном сотрудники полиции и территориального управления проводят разъяснительную работу. В то же время по итогам рейдов было составлено 12 протоколов об административном правонарушении.

По словам одной из продавщиц, работающих в ТЦ, в последнее время посетителей без масок стало значительно меньше. 

«К тому же без индивидуальных средств защиты мы не обслуживаем», — отметила она.

Наказание за нарушение масочного режима определяет суд. Максимальный размер штрафа для физических лиц — 30 тыс. рублей. 

Фото admkirov.ru 

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Вадим Шабалин