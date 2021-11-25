В Кирове в выходные ожидается аномальное тепло и мокрый снегопад

Синоптики прогнозируют аномальную погоду в Кировской области. Подготовлен прогноз погоды на предстоящие выходные. Нас ждут скачки давления.

Гидрометцентр рассказал о том, что жителей европейской части России ждут температурные аномалии. Так, в ближайшие дни в Кировской области будет не по-ноябрьски тепло.

В пятницу, 26 ноября, днём может потеплеть до +3 градусов. А к вечеру похолодает до -7 градусов. Ночью на дорогах гололедица, днём — каша. Автомобилистам следует быть особенно аккуратными.

По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября погода не поменяется. В обеденные часы нас ждёт плюсовая температура, в ночные — около 0…-5 градусов Цельсия. В субботу велика вероятность мокрого снегопада.

Воскресенье, 28 ноября, тепло будет и днём, и ночью. Около 0…+2 градусов. Снегопад.

По данным специалистов, обычно в конце ноября бывает достаточно холодно. В этом году аномально тепло. И так во многих регионах европейской части России. Кроме того, нас ждёт понижение давления.

Фото из открытых источников