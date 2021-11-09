В Кирове водитель автобуса №5 сбил женщину на переходе

9 ноября в Кирове водитель пассажирского автобуса сбил женщину.

Авария произошла в 11.40 на перекрестке улиц Ленина и Милицейской. Водитель автобуса марки ЛИАЗ №5 поворачивал направо и сбил женщину, переходившую дорогу. По данным ГИБДД, кировчанка шла на зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия женщина получила травмы. В настоящее время Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются причины аварии.

Ранее мы писали, что накануне в Кирове «Киа Рио» насмерть сбила пенсионера.