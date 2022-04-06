В Кирове водитель «Приоры» испугался сотрудников ДПС и устроил массовую аварию

6 апреля в Кирове произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. О случившемся сообщили в группе «Место происшествия».

Авария случилась на Октябрьском проспекте. Ее виновником аварии стал водитель на «Ладе Приоре». Он ехал в левом ряду, но испугался инспекторов ДПС, стоящих у обочины.

Молодой человек резко повернул направо и врезался в «Газель» с лимонадом. Последняя отлетела на «Фольксваген Поло», который выезжал со двора.

Проверка показала, что у «приорщика» нет прав. К чести водителя, он не пытался скрыться с места аварии и был сильно расстроен случившимся.

Вызывать сотрудников ДПС не пришлось – они оказались на месте аварии буквально через минуту. Водителя задержали, а с «Приоры» скрутили номера и отправили ее на штрафстоянку на эвакуаторе. Молодому человеку грозит либо штраф, либо административный арест.

Фото: Место происшествия