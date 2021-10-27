В Кирове водителя грузовика убило упавшим бревном

В Кирове водитель грузовика погиб из-за упавшего бревна. О происшествии сообщили в областной трудовой инспекции.

Инцидент произошел 8 октября на промплощадке одного из местных предприятий. При разгрузке фуры с лесом одно бревно сорвалось и упало на работника. В результате тяжелой травмы головы мужчина погиб на месте.

В ходе проверки выяснилось, что перед падением работник ослабил страховочную ленту, державшую груз. При этом бревна были нагружены выше стоек автомобиля, а на работнике, разгружавшем машину, не было защитной каски. Контроль за соблюдением требований охраны труда и технологического процесса работодатель не обеспечил.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении руководства предприятия.

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