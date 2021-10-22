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В Кирове водителям на 3 дня запретят парковаться на Театральной площади

Юлия Зорина Новости, Авто

В Кирове запретят парковку у серого дома на Театральной площади. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Запрет будет временным. Он будет действовать в период проведения сессий Законодательного собрания в течение 3 дней каждый месяц:

  • 26-28 октября
  • 16-18 ноября
  • 14-16 декабря

В эти дни автомобилисты не смогут парковаться с северной стороны здания правительства на улице Московской на участке от Карла Либкнехта до Дерендяева  с 7 часов утра до окончания мероприятий.

Запрет введен с целью обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения парламентских сессий. На машины депутатов запрет не распространяется. Пропуск «правильных» автомобилей будут контролировать работники, выделенные ОЗС, а областное УМВД окажет в этом содействие.

Ране мы писали, что на Театральной площади до 30 ноября будет проходить осенняя ярмарка. 

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Юлия Зорина