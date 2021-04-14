В Кирове восстановят арку на Динамовском проезде

Благоустройством арт-объекта планируют заняться волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест».

В своей группе они сообщили о планах заняться восстановлением арки на средства гранта.

— Планируем восстановить арку и установить информационные щиты. Если будет поддержка гранта, то еще займемся благоустройством дорожки, — говорится в паблике.

Арка на Динамовском проезде – это стена архирейского подворья, но в черте границ хлыновского кремля, построенного еще в XV веке. В прошлом году волонтеры очистили эту территорию от старых деревьев и обустроили смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Трифонов монастырь.

Фото: Андрей Малыгин и vk.com/tomsawyerfestvyatka