В Кирове временно изменился маршрут автобуса №20

В Кирове до 17 часов 30 июля изменился маршрут автобуса №20.

Это связано с временным ограничением движения транспорта по ул.Жуковского.

Автобусы будут ехать от остановки «Очистные сооружения» по установленному маршруту до пр.Можайского и тем же маршрутом в обратном направлении.

Рейсы от остановки «Северная больница» в 6.47, 7.40, 8.30, 14.30, 15.24 и 16.18 пойдут по установленному маршруту до остановки «Ул.Орджоникидзе», по ул.Дзержинского до транспортной развязки в сл. Куртеевы, далее по установленному маршруту до остановки «Очистные сооружения». Обратно — по тому же маршруту.

Фото gazeta-vp.ru