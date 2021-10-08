В Кирове «второй Игнатян» на «Киа Рио» устроил гонки на красный свет

В Кирове водитель «Киа Рио» устроил гонки на красный свет. Видеозапись нарушения появилась в группе «Место происшествия».

В коротком ролике видно, как печально известный автомобиль «Киа Рио» с номером 180 буквально пролетает на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Воровского и Дерендяева. Нарушение могло бы привести к ДТП, но, к счастью, машин на дороге было немного, поэтому обошлось.

Владельцем «Киа Рио» является «второй Игнатян» — кировский водитель Анар Джалилов. Гонщик на «Киа» уже не однажды был замечен в нарушении правил дорожного движения и был участником аварий.

В комментариях подписчики паблика интересуются, когда на гонщика найдется управа. Эти же вопросы кировчане задавали и в прошлый раз, однако пока что ничего не изменилось.

Видео: Место происшествия