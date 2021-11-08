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В Кирове вынесут приговор следователям из Набережных Челнов

Вадим Шабалин Новости, Общество

16 ноября Октябрьский районный суд г.Кирова вынесет приговор Камилю Халиеву, руководителю следственного отдела г.Набережные Челны СУ СК России по Татарстану.

Халиева, его заместителя и следователя обвиняют в халатности, злоупотреблении должностными полномочиями, привлечении к ответственности заведомо невиновного лица и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

По версии следствия, в декабре 2017-го в Набережных Челнах из-за нарушения правил безопасности на строящемся объекте погибли двое рабочих. Обвиняемые привлекли к ответственности лицо, которое, якобы, не имело отношения к этому строительству, а владелец объекта в итоге избежал ответственности.

А в 2018 году, как считает следствие, обвиняемые незаконно прекратили уголовное дело по факту изнасилования гражданином Турции несовершеннолетней девушки. 

Как сообщает chelny-biz.ru, уголовное дело в отношении Халиева направили в городской суд Набережных Челнов, но в ходе заседания он попросил изменить подсудность. Дело было передано в кассационный суд для определения территориальной подсудности, где Халиеву отказали, вернув дело в Набережные Челны.

В результате подсудимый добрался до Верховного суда РФ, который направил дело в Киров.

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Вадим Шабалин