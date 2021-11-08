В Кирове вынесут приговор следователям из Набережных Челнов

16 ноября Октябрьский районный суд г.Кирова вынесет приговор Камилю Халиеву, руководителю следственного отдела г.Набережные Челны СУ СК России по Татарстану.

Халиева, его заместителя и следователя обвиняют в халатности, злоупотреблении должностными полномочиями, привлечении к ответственности заведомо невиновного лица и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

По версии следствия, в декабре 2017-го в Набережных Челнах из-за нарушения правил безопасности на строящемся объекте погибли двое рабочих. Обвиняемые привлекли к ответственности лицо, которое, якобы, не имело отношения к этому строительству, а владелец объекта в итоге избежал ответственности.

А в 2018 году, как считает следствие, обвиняемые незаконно прекратили уголовное дело по факту изнасилования гражданином Турции несовершеннолетней девушки.

Как сообщает chelny-biz.ru, уголовное дело в отношении Халиева направили в городской суд Набережных Челнов, но в ходе заседания он попросил изменить подсудность. Дело было передано в кассационный суд для определения территориальной подсудности, где Халиеву отказали, вернув дело в Набережные Челны.

В результате подсудимый добрался до Верховного суда РФ, который направил дело в Киров.