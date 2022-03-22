В Кирове вышла книга, посвященная Николаю Гаряеву

В Кирове прошла презентация новой книги из серии «Почетные граждане города Кирова».

Книга посвящена Николаю Гаряеву. Он был основателем благотворительного фонда «Золотой фонд Вятки», который занимался издательской и культурно-просветительской деятельности.

К слову, именно Николай Николаевич в своё время стал инициатором проекта по выпуску серии книг про почётных граждан города — под его руководством было выпущено 30 книг общим тиражом свыше 28 тысяч экземпляров. 34-й том серии посвящен самому Гаряеву.

В книге опубликованы его статьи о людях, которых Гаряев считал своими учителями, о фонде, предложения по созданию сквера Трудовой славы, отражено его активное участие в подготовке материалов для присвоения Кирову звания «Город трудовой доблести».

На презентацию пришли коллеги, друзья, близкие Николая Гаряева.

«Мне посчастливилось работать с Николаем Николаевичем. Он был человеком, который всегда протягивал руку помощи людям. Очень отзывчивый, честный и искренний человек, который всегда находил добрые слова для окружающих, был приветливым и доброжелательным. Он буквально стал отцом для вятского бизнеса в середине 80-х годов, когда была запущена рыночная экономика и стали появляться первые кооперативы, многие хотели организовать кооператив, но не знали, как. Николай Николаевич каждому все подробно объяснял, помогал, и это было очень важно. В книге собрана светлая память об этом человеке», — рассказал заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури.

Фото kirovreg.ru