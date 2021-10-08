В Кирове задержали мужчину, который искал наркотики на Заводской

В Кирове задержали мужчину, который пытался найти наркотики. О происшествии рассказали в Росгвардии.

Инцидент произошел около полуночи. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили на улице Заводской подозрительного мужчину. Он искал что-то среди деревьев, периодически заглядывая в телефон.

В беседе мужчина признался, что заказал в интернете наркотики. Вещество он собирался употребить сам, но никак не мог найти.

На место происшествия вызвали полицейских. По указанным в сообщении координатам они нашли закладку с порошком, замотанную изолентой. Вещество было отправлено на экспертизу.

34-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.