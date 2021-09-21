В Кирове загорелся дом Ездакова

21 сентября в Кирове вспыхнул дом Федора Ездакова – здание 1906 года постройки. Фото пожара появились в сообществе «Строим Киров».

— В центре Кирова горит вековое здание, — говорится в посте.

Дом Федора Ездакова находится на улице Преображенской, 39. На снимках видно, что из окон старинного дома на первом этаже валит черный дым. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Как уточнили в ГУ МЧС, возгорание произошло на 1-м этаже дома. Обгорел мусор на площади 10 квадратных метров.К тушению огня привлекались 3 пожарных расчета.

Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время пожар ликвидирован.

Двухэтажный каменный дом на углу Преображенской и Никитской был построен в 1906 году. Его владелец Федор Ездаков долгое время сдавал здание в аренду. В разное время здесь размещались трактир, бактериологический кабинет, ресторан и коммерческий клуб. Сейчас дом является жилым.

Фото: vk.com/stroim_kirov