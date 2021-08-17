В Кирове заменят устаревшие светофоры и создадут «зеленые коридоры»

В Кирове прошел рейд по светофорным объектам. В нем приняли участие начальник отдела транспорта Артем Драчков и представители ГИБДД.

В последнее время кировчане часто жалуются на неработающие светофоры. Так, одним из проблемных в этом плане мест является перекресток улиц Свободы и Профсоюзной. Здесь у электронного регулировщика периодически пропадает сигнал. В настоящее время неисправность устранена, а объект взят на контроль. Был исправлен и светофор на перекрестке Карла Маркса – Труда.

Как отметил Артем Драчков, в настоящее время в областном центре установлено 206 светофоров. Срок эксплуатации большинства из них уже закончился или подходит к концу. Чаще всего причинами поломок становятся ветхая проводка, поломка автоматов или выход контроллера из строя.

В начале августа количество жалоб резко возросло. Но сейчас контроль за кировскими светофорами взял на себя новый подрядчик, и ситуация со светофорами стабилизировалась. В ближайшее время на самых проблемных и оживленных перекрестках будут установлены новые светофоры.

— Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В список вошли крупные перекрестки по улицам Воровского, Производственной, Московской, Ленина, — отметил Артем Драчков.

После модернизации светофорной сети в Кирове планируется создать единую сеть регулирования движения. За счет появления так называемых «зеленых коридоров» она поможет разгрузить центральные улицы.