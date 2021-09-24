В Кирове заведут дело по факту пожара в доме Ездакова

Управление культурного наследия Кировской области требует возбудить уголовное дело по факту пожара в доме Федора Ездакова. Об этом сообщается в группе ведомства.

— 23 сентября в УМВД по городу Кирову направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту пожара в выявленном объекте культурного наследия «Флигель Ф.Л. Ездакова», — говорится в посте.

Пожар в доме Ездакова на улице Преображенской, 39 произошел 21 сентября. Как сообщили в ГУ МЧС, на 1-м этаже одной из квартир вспыхнул мусор. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Фото: Строим Киров