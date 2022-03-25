В Кирово-Чепецке нашли останки звероящера, который старше динозавров

Кирово-чепецкие школьники нашли останки звероящера, который может быть старше динозавра. О находке рассказал портал Чепецк.ру.

Находку сделали старшеклассники Дмитрий Созонтов и Владислав Чураков еще осенью прошлого года. Окаменелости нашли на крутом берегу реки Вятки в районе выхода городской ливневки.

Изучение останков, открывшихся в монолите, привело к открытию. Ребята обнаружили череп хищного звероящера, обитавшего на территории Кирово-Чепецка 270 миллионов лет назад – за 40 миллионов лет до появления динозавров. Подобных ящеров находили лишь в трех субъектах РФ.

Звероящер жил среди гигантских папоротников и амфибий. Последними, а также рыбами он и питался. Сотрудники Вятского палеонтологического музея предполагают, что ребята нашли одну из разновидностей биармозуха – примитивного обитателя среднепермской эпохи. Точнее сказать пока сложно – находка и другие образцы останков еще не изучены до конца.

«Чепцезавр» был длиной около метра и имел необычную, диспропорциональную форму тела: короткое туловище и вытянутые конечности, хвост, шею и длинные когти. Звероящер вероятнее всего был медлительным и способным лишь на короткие броски. Много времени он проводил в воде.

Находка поможет лучше изучить эволюцию зверообразных рептилий в середине пермского периода.

Фото: Чепецк.ру