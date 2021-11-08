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В Кирово-Чепецке продают гостиницу «Двуречье»

Вадим Шабалин Новости, Общество

На публичные торги выставлена гостиница «Двуречье» в Кирово-Чепецке.

Арестованное имущество принадлежит ООО «Квартал», которое находится в процессе банкротства. Постановление о передаче на торги подписал судебный пристав-исполнитель УФССП России по Кировской области.

Гостиница — одна из визитных карточек города. Она была построена в середине 70-х годов прошлого века, а до «Квартала» принадлежала компании компании BS Hospitality Management.

Площадь 10-этажного здания (один этаж — подземный) — 3563,9 кв.м.

Фото chepetsk.ru

 

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Вадим Шабалин