В Кирово-Чепецке вынесен приговор телефонному «лжетеррористу»

Суд приговорил к 6 месяцам ограничения свободы 58-летнего жителя Кирово-Чепецка. Он признан виновным по ст. УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений».

Как установило следствие, ночью 17 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве на одной из площадей Кирово-Чепецка.

На место были направлены оперативные службы, но взрывных устройств не обнаружили.

В результате действий осуждённого были отвлечены силы правоохранительных органов и экстренных служб, которые впоследствии понесли материальные затраты.

Приговор в законную силу не вступил.