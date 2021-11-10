В Кирово-Чепецком районе инспектор ДПС спас женщину из горящего дома

В деревне Конная Кирово-Чепецкого района сотрудник полиции спас пожилую женщину из горящего дома. О происшествии сообщили в УМВД.

Инцидент произошел 1 октября. Около 19 часов старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Евгений Ожегин вернулся домой со службы и заметил дым над соседским домом. Зная, что там живет пара пожилых супругов, полицейский поспешил на помощь.

На бегу инспектор ДПС вызвал пожарных и скорую. Когда Ожегин добрался до дома, огонь уже добрался до подсобных помещений. На стуки в дверь и крики хозяева дома не отвечали.

Полицейский смог открыть дверь, ведущую в сени, но попасть в дом не сумел. С подоспевшим на помощь односельчанином Евгений Ожегин выдавил форточку и вынес из дома пожилую женщину, которая уже надышалась дыма.

Подоспевшие медики оказали помощь пострадавшей. Супруга женщины спасти не удалось – он погиб в огне.

В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейского, который спас жизнь человека.

Ранее 10-летнего кировчанина, который спас девочку из ямы с кипятком, показали по федеральному телевидению.