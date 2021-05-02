В кировском магазине нашли фальшивую икру

1 мая сотрудники Россельзхознадзора выявили факт продажи в кировском магазине икры неизвестного производителя.

Если верить маркировке, нанесенной на банку, продавцом лососевой икры являлся ООО «Русский деликатес», зарегистрированный в Камчатском крае. Однако проверка показала, что на территории России организации с такими данными не существует, а по адресу, указанному на банке, находится жилой дом.

ОГРН, указанный в копии декларации о соответствии, который также оказался вымышленным – в реестре Федеральной налоговой службы он не числился. А сопроводительные ветеринарные документы на товар и вовсе не оформлялись.

Кировчан предупреждают, что употребление контрафактной икры в пищу может быть чревато последствиями. Какова судьба обнаруженного фальсификата, на сайте ведомства не уточняется.