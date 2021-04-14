В кировский театр кукол приедет популярный детский писатель

К новой постановке «Тео-театральный капитан» в кукольном театре построили оперу и ждут известную гостью.

На сегодняшний день завершен монтаж сцены и декораций для новой постановки «Тео-театральный капитан», которую готовят Наталия Красильникова, Аглая Соловьева и художник Анна Кривошеева.

Кукольники сообщили, что гостей будут удивлять не только происходящим на сцене, но и музыкой в фойе здания. На премьеру пригласят настоящих музыкантов, которые создадут праздничное настроение.

Те, кто придет именно в день первого спектакля – 29 апреля в 18 часов, смогут лично пообщаться с автором, придумавшим сказку про мышонка Тео, на основе которого и создан спектакль. К этому приурочен визит в Киров детского писателя Нины Дашевской. Она встретится со своими юными читателями и оставит автографы им на память.

Нине Дашевской 43 года. Родилась она в Твери, а сейчас играет на скрипке в оркестре столичного Детского музыкального театра. Последние 10 лет Дашевская известна как автор книг для детей и подростков. Первая книга— «Семь невысоких гномов» — была издана в 2011 году. Через три года ее сборник подростковых рассказов «Около музыки» стал лучшим в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала Крапивинскую премию.

Фото: vk.com/papmambooknew