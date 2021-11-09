В кировском дендропарке обновили раздевалку для моржей

В кировском дендрарии обновили кабинку для переодевания у пруда. Теперь кировским «моржам» будет гораздо удобнее купаться.

Фото обновленной деревянной кабинки появились в сообществе «Киров без цензуры».

— Любителям моржевания теперь будет намного комфортнее закаляться, — написал автор снимков.

Участники сообщества сразу же предложили организовать «выезд для моржей», чтобы опробовать новую раздевалку. Некоторые в шутку попросили заодно установить печки-буржуйки, чтобы переодеваться было теплее.

Ранее мы писали, что в Кирове отремонтировали лестницу к роднику на Филейке.

Фото: vk.com/kirov_blacklist