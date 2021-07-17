В Кировском магазине поймали находящуюся в розыске воровку

Девушка намеревалась обновить свой гардероб без оплаты.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одного из магазинов на улице Ленина областного центра. Прибыв на вызов росгвардейцы выяснили, что одна из покупателей взяла в примерочную несколько вещей, но вернула не все. Продавец недосчитался ветровки.

Оперативники изъяли у задержанной похищенную куртку. И пробили личность 32-летней девушки решившейся на кражу. Оказалось, она уже имеет судимость и сейчас находилась в розыске за подобное преступление. В отношении нее уже возбуждено уголовное дело по статье кража, теперь завели еще одно.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в Орловском районе погиб мужчина.