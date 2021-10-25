В кировском магазине продавали просроченные свиные языки

В одном из продуктовых магазинов Кирова обнаружили просроченные продукты. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалисты ведомства провели внеплановую проверку магазина, торгующего продуктами оптом и в розницу. В ходе проверки в торговой точке обнаружили свиные языки с истекшим сроком годности. Вес товара составил 0,6 килограмма.

Продукция была изолирована, а в отношении нарушителя возбуждено административное производство. 21 октября юрлицо было оштрафовано на 10 тысяч рублей, а сотрудник магазина – на 3 тысячи. Свиные языки предписано уничтожить и предоставить в Россельхознадзор подтверждающие документы.

Ранее в Кирове оштрафовали предприятие, выпускавшее пельмени с антибиотиками.