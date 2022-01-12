В кировском онкоцентре появился 4-й линейный ускоритель для лучевой терапии

В Кировском центре онкологии и медицинской радиологии запустили в работу новый линейный ускоритель для лечения опухолей. Это уже четвертый ускоритель в онкоцентре.

Линейные ускорители используют для лечения онкологических заболеваний путем лучевой терапии. Оборудование позволяет подвести к новообразованию оптимальную дозу облучения для разрушения раковых клеток. Воздействие на окружающие ткани при этом минимально.

Каждому пациенту проводят топометрию, которая показывает точное местоположение опухоли. Затем начинается терапия. Направленный поток электронов помогает разрушить структуру ДНК злокачественных клеток и прекратить их деление. Курс лечения состоит из нескольких сеансов и может дополняться лекарственной терапией.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, на линейных ускорителях в онкоцентре проводится более 18 тысяч процедур в год. В 2022 году учреждение получит еще один ускоритель в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он заменит старый аппарат 2009 года выпуска. Новое оборудование полностью удовлетворит потребность Кировской области в аппаратах лучевой терапии.

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