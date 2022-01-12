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В кировском онкоцентре появился 4-й линейный ускоритель для лучевой терапии

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

В Кировском центре онкологии и медицинской радиологии запустили в работу новый линейный ускоритель для лечения опухолей. Это уже четвертый ускоритель в онкоцентре.

Линейные ускорители используют для лечения онкологических заболеваний путем лучевой терапии. Оборудование позволяет подвести к новообразованию оптимальную дозу  облучения для разрушения раковых клеток. Воздействие на окружающие ткани при этом минимально.

В кировском онкоцентре появился 4-й линейный ускоритель для лучевой терапии

Каждому пациенту проводят топометрию, которая показывает точное местоположение опухоли. Затем начинается терапия. Направленный поток электронов помогает разрушить структуру ДНК злокачественных клеток и прекратить их деление. Курс лечения состоит из нескольких сеансов и может дополняться лекарственной терапией.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, на линейных ускорителях в онкоцентре проводится более 18 тысяч процедур в год. В 2022 году учреждение получит еще один ускоритель в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он заменит старый аппарат 2009 года выпуска. Новое оборудование полностью удовлетворит потребность Кировской области в аппаратах лучевой терапии.

В кировском онкоцентре появился 4-й линейный ускоритель для лучевой терапии

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Юлия Зорина