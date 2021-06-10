В Кировском центре управления регионом обработано свыше 13 тысяч обращений

Отчеты о проблемных вопросах, выявленных в регионе путем анализа сообщений граждан, направляются губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

В среду, 9 июня, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил местный ЦУР.

Его главная задача – координация работы по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей Нижегородской области, поступающих в органы исполнительной власти и местного самоуправления. В автоматическом режиме система обрабатывает все сообщения от граждан, публикуемые в социальных сетях, мессенджерах, в сетевых изданиях и на сайтах. Нижегородский ЦУР будет делиться опытом и передовыми наработками с окружным ЦУРом, созданным в мае 2021 года. Окружной ЦУР — структурное подразделение АНО «Диалог Регионы», которое будет отвечать за экспертно-аналитическую работу с регионами ПФО, в том числе подготовку аналитических материалов для аппарата полпреда в ПФО, выявление рисков и возможностей, организацию информационных кампаний, мониторинг медиапространства и др.

— В Нижегородском ЦУРе разработали и внедрили комплексный рейтинг работы МСУ и органов исполнительной власти в соцсетях. Оценки выставляются за ведение профильных сообществ и качество обратной связи с жителями – учитывается скорость реакции и качество ответов. Цель создания рейтинга – привести качество обратной связи к единому высокому стандарту. Уже 10 регионов, в том числе из ПФО, запросили у нас практику рейтингования, — сказал директор нижегородского ЦУРа Алексей Ушаков.

Аппарат полпреда выразил готовность оказать содействие в дальнейшем распространении системы рейтингов в другие регионы округа.

Среди регионов, которые запросили ознакомиться с практикой рейтингования, и ЦУР Кировской области, который заработал в регионе в конце ноября 2020 года.

За первые полгода работы специалисты Центра управления регионом помогли в решении проблем уже тысячам жителям Кировской области. За 6 месяцев работы ЦУР специалисты зафиксировали и обработали более 13 тысяч сообщений в соцсетях. Средний уровень удовлетворенности ответами составил 85%.

— Получать обратную связь от населения – это важно для органов власти и местного самоуправления, — говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. — Специалисты Центра координируют работу по мониторингу и обработке обращений жителей региона в социальных сетях, в том числе в официальных пабликах органов исполнительной власти и местного самоуправления. Наш мир меняется очень стремительно и вместе с ним меняются форматы взаимодействия власти с населением. Многим жителям удобнее не писать официальные обращения в органы власти и ждать, согласно федеральному закону 30 дней, а написать о проблеме в социальной сети и получить ответ в кратчайшие сроки. Это удобно и в большинстве случаев эффективно, так как многие вопросы решаются в оперативном порядке.

Кроме того, сотрудники Центра управления регионом Кировской области совместно с сотрудниками администраций муниципалитетов постоянно работают над качеством ответов на обращения граждан. Благодаря обучению специалистов органов местного самоуправления, которое ЦУР уже проводил несколько раз и планируют это делать на системной основе, будет сокращаться не только время ожидания ответа (на сегодняшний день оно одно из лучших в стране и составляет в среднем 2 часа 14 минут), но и качество информации.

Еще одно важное направление работы ЦУР Кировской области – это аналитика, которая позволяет не только определять наиболее волнующие жителей проблемы, но и вырабатывать совместно с органами власти пути их системного решения.