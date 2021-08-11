В кировской горбольнице №5 обновили реанимацию и приемный покой

В Кировской городской больнице №5 продолжается реконструкция стационара.

Работы в трехэтажном здании проходят поэтапно. Так, в июне был открыт обновленный реанимационный блок на 1-м этаже здания. Под реанимацию были отданы помещения, ранее использовавшиеся для хозяйственных нужд. В кабинетах был проведен капремонт с заменой инженерных систем. А в отделении интенсивной терапии установили современные аппараты ИВЛ.

Открытие обновленного реанимационного блока совпало с началом работы инфекционного госпиталя на базе горбольницы №5, рассказал главный врач Согомон Аракелян. В настоящее время сотрудники отделения оказывают помощь пациентам с COVID-19.

В настоящее время в горбольнице №5 ведется реконструкция экстренного приемного отделения. Ремонт будет сделан по современным стандартам. В частности, в приемном покое появятся автоматические раздвижные двери для более удобной работы медбригад.

Одновременно с внутренними работами идет благоустройство территории больничного городка. На этой неделе здесь начнут укладывать новый асфальт.

— Это сделает более комфортной медицинскую эвакуацию пациентов и работу службы скорой медицинской помощи, – говорит главврач.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что с начала пандемии коронавируса главные силы медицинского сообщества направлены на борьбу с опасной инфекцией. При этом не останавливается и оказание медицинской помощи по другим направлениям.

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