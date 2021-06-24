В Кировской городской агломерации ремонтируют улицы, ведущие к соцобъектам

В этом году регион получил рекордное количество средств на приведение в порядок дорог.

Кировская область продолжает работать по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нацпроект разработан по инициативе президента Владимира Путина. Финансирование 2021 года составило 3,5 млрд рублей. Это рекорд. Подобное количество денег не выделялось Кировской области за всё время реализации проекта.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что финансирование удалось увеличить благодаря достойным результатам реализации проекта в предыдущие годы.

— В этом году цели серьёзные. Необходимо отремонтировать и отстроить 240 км дорог. Темп, заявленный в прошлом году, не сбавляем, — уточнил глава региона.

По его словам, на многих участках работы идут даже с опережением графика.

Не остаются без внимания улицы, ведущие к социально значимым объектам. То есть улицы, по которым люди ходят в школы, детские сады, больницы. Ремонт этих участков ведётся в первоочерёдном порядке. Задача — сдать объекты к 1 сентября.

Большинство таких дорог находятся в Кирове и городе Слободском. В областном центре уже приведены в порядок улицы Калинина, Захватаева, Мира, Гостиный, Стальной переулки, дорога от посёлка Ганино до лагеря «Юность». Уже в ближайшее время будут сданы улицы Олега Кошевого в Лянгасово, улицы Красина и Володарского.

В Слободском работы завершились на участке улицы Академика Бакулева, подходят к концу на Вятском тракте, улицах Степана Халтурина, Загородная, Шестаковская.