В Кировской области бизнес примет участие в «дорожном ППМИ»

В Кировской области планируется создать механизм «дорожного ППМИ». Об этом сообщил на заседании ОЗС председатель областного правительства Александр Чурин.

Стандарты БКД – на все дороги области

В 2021 году на комплексную программу ремонта дорог в районах области будет выделено 2 миллиарда рублей. В первую очередь масштабное строительство дорог начнется в муниципалитетах – это необходимо для развития экономических связей.

— При этом необходимо распространить стандарты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на весь регион. И самое главное – все дорожные работы должны быть синхронизированы с программами благоустройства, — отметил Александр Чурин.

Контролировать ход работ и исполнение гарантийных обязательств будет региональный Дорожный комитет. Он же возьмет на себя функцию обеспечения работ на дорогах местного значения, начиная с подготовки проектно-сметной документации. Минтранс уже работает в этом направлении.

1,8 миллиарда – на сельские дороги

В ближайшие 3 года на ремонт сельских дорог будет направлено 1 млрд 852 млн рублей. при составлении списка объектов приоритет будет отдан дорогам к производствам, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, рассказал Александр Чурин.

Также в дополнение к государственным вложениям в регионе планируется запустить механизм «дорожного ППМИ». Софинансировать строительство и ремонт дорог в его рамках будет бизнес-сообщество. При этом мнение предпринимателей будет решающим при составлении перечня к ремонту.

— Ряд предприятий региона уже заключили соглашения о социальном партнерстве, — подчеркнул Александр Чурин.

О планах

В ближайшие 3 года в Кировской области планируется построить участок автодороги от села Буйского Уржумского района до границ Республики Марий Эл и через деревню Шаваржаки Советского района. Также в планах – улучшение транспортной связи с Вологдой и Республикой Коми. Новые дороги помогут укрепить межрегиональные связи и расширить рынки сбыта продукции.

О льготниках и троллейбусах

Еще одним направлением работы станет обновление автопарка общественного транспорта. В течение последующих трех лет планируется заменить порядка 70 процентов старых машин. На очереди – закупка новых троллейбусов, которые являются экологичным видом транспорта.