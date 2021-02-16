В Кировской области Дед Мороз устроил автомобильную погоню

Сейчас мужчине в костюме доброго волшебника грозит наказание.

В прокуратуру поступили материалы необычного дела. Главным фигурантом является Дед Мороз. Точнее, 31-летний мужчина, который в наряде главного сказочного персонажа совершил правонарушение.

Всё произошло в Кирово-Чепецке. Местные сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который странно двигался по проезжей части. Они потребовали водителя остановиться. Но он не отреагировал, а только прибавил скорость. Началась погоня. Наряд ДПС преследовал машину. Скрыться от правоохранителей у нарушителя не получилось.

Сотрудники ГИБДД увидели на водительском кресле человека, переодетого в костюм Деда Мороза. Но стражам правопорядка было невесело. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было прав.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже совершал подобные поступки. У него есть административные наказания. В результате было возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения. Расследование завершено. Материалы направлены в прокуратуру. В ближайшее время состоится суд.

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