В Кировской области готовятся к паводку и завершению отопительного сезона

Органы исполнительной власти региона должны контролировать безаварийное завершение отопительного сезона, а также обеспечить подготовку к предстоящему отопительному, паводковому и пожароопасному сезонам. Об этом шла речь на заседании правительства Кировской области, которое 28 февраля провел губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Председатель регионального правительства Александр Чурин отметил, что все теплоснабжающие организации региона работают стабильно.

— Несмотря на то, что на календаре уже с завтрашнего дня весна, до завершения отопительного сезона в нашем регионе еще далеко. Необходимо продолжать контроль за прохождением отопительного сезона и, конечно же, уже начинать подготовку к следующему, — отметил Александр Чурин.

В региональном бюджете предусмотрено 52,7 млн рублей на подготовку систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований к работе в осенне-зимний период. За счет этих средств в муниципальных образованиях проводятся ремонт и модернизация тепловых сетей и котельных. Вопрос прохождения отопительного сезона остается на особом контроле правительства Кировской области.

В рамках заседания губернатор Игорь Васильев обратил внимание на подготовку к пожароопасному и паводковому сезонам.

— Вопросы безаварийного прохождения весеннего половодья будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. Хочу подчеркнуть, что необходимые рекомендации и поручения, связанные с прохождением весеннего половодья, будут даны всем органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, — подчеркнул Игорь Васильев.

Администрацией губернатора и правительства Кировской области разработан и утвержден план по подготовке и безаварийному пропуску талых вод в период весеннего половодья 2022 года. По плану предусмотрено предпаводковое обследование территорий, подверженных затоплению, проверка наличия материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС, транспорта для курсирования в зоне затопления, запасов продуктов питания и предметов первой необходимости.

Для предупреждения, ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем, а также для жизнеобеспечения населения создана необходимая группировка сил и средств. Работа по подготовке к половодью продолжается.