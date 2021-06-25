В Кировской области ищут «сотрудницу полиции», обманывающую людей

Она объявилась в Котельниче, где обманом забрала деньги у местной жительницы.

В полицию Котельнича обратилась пенсионерка. Женщине 83 года. К ней в гости пришла незнакомка, которая её обманула. Пожилая жительница рассказала подробности визита стражам правопорядка.

По её словам, гостья представилась «сотрудницей полиции». Она рассказала, что ходит по домам, чтобы рассказать о реформе, которая скоро будет проходить в нашей стране. Реформа коснётся денег. Их будут менять. Можно сделать это заранее.

Пенсионерка согласилась показать свои сбережения. Женщина их осмотрела, а потом попросила хозяйку написать свои данные на листе бумаги. Пока пожилая жительница района выполняла просьбу, гостья подменила купюры на закладки, которые выглядят как настоящие деньги и скрылась.

Сейчас начата проверка. Злоумышленницу ищут. Будет возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка просят жителей Кировской области, у которых есть пожилые родственники, провести с ними беседу. Главное донести, что никакой реформы нет, а чужих людей в дом пускать нельзя, и показывать им сбережения тоже.

Фото: 33.мвд.рф