В Кировской области компании, участвующие в догазификации, получат налоговые льготы

Организации, ставшие участниками программы социальной догазификации, получат налоговые льготы. Соответствующие поправки в закон о налоге на имущество поддержали депутаты ОЗС. Изменения были внесены по инициативе губернатора Игоря Васильева.

Поправки предполагают освобождение компаний от налогообложения в отношении объектов догазификации, введенных в эксплуатацию с 2022 года. Льгота будет действовать в течение 2022-2024 годов.

– Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выполнить мероприятия по социальной газификации в кратчайшие сроки, и мы должны оказать содействие в этом как гражданам, так и организациям, задействованным работах по строительству и подведению газопроводов, — подчеркнул глава региона.

Данная мера позволит направить дополнительные деньги на строительство газопроводов и расширит возможности подключения. Это, в свою очередь, поможет улучшить бытовые условия жителей области.

Напомним, что Программа развития газоснабжения и газификации реализуется внашем регионе с 2021 года. До 2025 года планируется построить 1436 километров газопроводов и газифицировать 93 населенных пункта. Одновременно идет реализация программы социальной догазификации. В ее рамках будет создано более 400 километров сетей. Газ получат более 26 тысяч домовладений.